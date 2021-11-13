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​Прямые эфиры Натальи Комаровой за год собрали более четырех миллионов просмотров

В Югре пользуются популярностью прямые эфиры губернатора в соцсетях

​Прямые эфиры Натальи Комаровой за год собрали более четырех миллионов просмотров
Фото admhmao.ru

Прямые эфиры, которые Наталья Комарова проводит в соцсетях почти еженедельно, за 2021 год собрали более четырех миллионов просмотров. Такие итоги подвели члены регионального правительства в ходе обсуждения перечня поручений президента после прямой линии с гражданами. Директор департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова сообщила, что за год прошло больше 40 прямых эфиров с участием губернатора и представителей региональной власти. Самыми востребованными были разговоры о коронавирусе и связанными с ним ограничительными мерами, а также «Коммунальная зима» и онлайн-встреча с жителями Сургута.

«Было рассмотрено более 800 вопросов, волнующих югорчан. Кроме того, проведено 20 эфиров с участием руководителей исполнительных органов власти», – рассказала Елена Шумакова. Она также добавила, что план прямых эфиров на 2022 год уже сверстан, их подготовкой и проведением займется Центр управления регионом, который также считывает реакцию югорчан на качество исполнения поручений, выдаваемых региональным и местным властям Натальей Комаровой после проведения «прямых линий».

Напомним, что губернатор Югры активно работает в социальных сетях, чтобы рассказывать о деятельности региональной власти, следить за настроением югорчан и отвечать на вопросы. В первую неделю ноября Наталья Комарова заняла первое место среди всех губернаторов России по активности в социальной сети Instagram.


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Сегодня в 21:15, просмотров: 174, комментариев: 1
Комментарии:
Ingvar
не нравится
Сегодня в 21:49
Скорей бы она ушла на пенсию

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