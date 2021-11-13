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13 югорчан скончались от коронавируса накануне

В ХМАО за сутки ковид подтвердился у 257 человек

13 югорчан скончались от коронавируса накануне
Фото: pixabay.com

В Югре за сутки коронавирус выявили у 257 человек. За всю пандемию диагноз подтвердился у 85 479 человек. Информацию об этом опубликовал местный оперативный штаб.

Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 21 муниципалитете ХМАО:

  • Березовский район — 1;
  • Березовский район — 1;
  • Когалым – 5;
  • Кондинский район – 8;
  • Лангепас — 8;
  • Нефтеюганск – 21;
  • Нефтеюганский район – 4;
  • Нижневартовск – 41;
  • Нижневартовский район – 6;
  • Нягань – 18;
  • Октябрьский район – 8;
  • Покачи — 3;
  • Пыть-Ях — 3;
  • Радужный – 10;
  • Советский район – 19;
  • Сургут – 53;
  • Сургутский район – 13;
  • Урай – 8;
  • Ханты-Мансийск – 23;
  • Ханты-Мансийский район – 1;
  • Югорск – 3.

У 208 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 47 — пневмония, у 2 человек болезнь протекала бессимптомно. За сутки скончались 13 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом, за всю пандемию – 1511.


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13 ноября в 12:12, просмотров: 1551, комментариев: 0
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