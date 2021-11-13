В ХМАО за сутки ковид подтвердился у 257 человек

В Югре за сутки коронавирус выявили у 257 человек. За всю пандемию диагноз подтвердился у 85 479 человек. Информацию об этом опубликовал местный оперативный штаб.
Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 21 муниципалитете ХМАО:
- Березовский район — 1;
- Березовский район — 1;
- Когалым – 5;
- Кондинский район – 8;
- Лангепас — 8;
- Нефтеюганск – 21;
- Нефтеюганский район – 4;
- Нижневартовск – 41;
- Нижневартовский район – 6;
- Нягань – 18;
- Октябрьский район – 8;
- Покачи — 3;
- Пыть-Ях — 3;
- Радужный – 10;
- Советский район – 19;
- Сургут – 53;
- Сургутский район – 13;
- Урай – 8;
- Ханты-Мансийск – 23;
- Ханты-Мансийский район – 1;
- Югорск – 3.
У 208 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 47 — пневмония, у 2 человек болезнь протекала бессимптомно. За сутки скончались 13 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом, за всю пандемию – 1511.