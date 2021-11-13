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В Югре многодетных отцов хотят награждать медалью

В ХМАО планируют ввести медаль «Отцовская слава»

В Югре многодетных отцов хотят награждать медалью
Фото: pixabay.com

В Югре планируют награждать мужчин, которые воспитали или воспитывают пять и более детей, медалью «Отцовская слава». Решение об этом приняло региональное правительство во время заседания под председательством Натальи Комаровой.

«Предложено награждать отцов – граждан Российской Федерации, воспитавших или воспитывающих пятерых и более детей, проживших не менее 15 лет и на момент представления к награде проживающих в округе, не имеющих аналогичных наград Российской Федерации и других субъектов Российской Федерации, за достойное воспитание детей и укрепление семейных традиций», – указано в сообщении пресс-службы думы региона, куда подготовленный правительством документ поступил на рассмотрение и окончательное утверждение.

Напомним, что вопрос об учреждении награды для многодетных отцов поступило от активной югорской общественности. Это произошло во время первого родительского слета, состоявшегося в Сургуте в рамках празднования учрежденного в России совсем недавно Дня отца. На слете присутствовала Наталья Комарова — она положительно оценила идею, и спустя меньше чем месяц это решение было проработано в региональном правительстве.

«Учреждение медали «Отцовская слава» – решение, выработанное по итогам первого регионального слета советов отцов. Медалью будут награждать отцов, воспитавших пятерых и более детей, проживающих не менее 15 лет в регионе, за достойное воспитание детей, укрепление семейных традиций», – резюмировала губернатор Югры.


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13 ноября в 10:22, просмотров: 1636, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
не нравится
13 ноября в 16:54
Если она 12 кг и на писюн разве что. А так им лучше перевязывать хрен. Потгму что кондомы дорогие, лучше им не давать
Сергей Б
не нравится
13 ноября в 18:31
Ну а что хорошая инициатива награждать отцов производителей медалью. На лицевой стороне аверса медали отчеканить племенного бычка, на обратной Машку в анфас.

Именно так относится к россиянам власть и так называемый истеблишмент – как к стаду.

«Вот вы здесь занимаетесь тем, что убеждаете… пастись самостоятельно» – резюмировал Михаил Леонтьев (известный тележурналист, а теперь вице-президент "Роснефти") заявления граждан самим определятся с вакцинацией.

А как известно, что у власти на уме, то у Михаила Леонтьева на языке.

Или вот, специально для Ю.Н..

«Нужно привить больше 60% особей.»

Ильшат Аминов. Депутат Госсовета Татарстана, член «Единой России».

В общем стране нужно больше отцов производителей, а то стадо мельчает и падеж.
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