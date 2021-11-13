В ХМАО планируют ввести медаль «Отцовская слава»

В Югре планируют награждать мужчин, которые воспитали или воспитывают пять и более детей, медалью «Отцовская слава». Решение об этом приняло региональное правительство во время заседания под председательством Натальи Комаровой.

«Предложено награждать отцов – граждан Российской Федерации, воспитавших или воспитывающих пятерых и более детей, проживших не менее 15 лет и на момент представления к награде проживающих в округе, не имеющих аналогичных наград Российской Федерации и других субъектов Российской Федерации, за достойное воспитание детей и укрепление семейных традиций», – указано в сообщении пресс-службы думы региона, куда подготовленный правительством документ поступил на рассмотрение и окончательное утверждение.

Напомним, что вопрос об учреждении награды для многодетных отцов поступило от активной югорской общественности. Это произошло во время первого родительского слета, состоявшегося в Сургуте в рамках празднования учрежденного в России совсем недавно Дня отца. На слете присутствовала Наталья Комарова — она положительно оценила идею, и спустя меньше чем месяц это решение было проработано в региональном правительстве.

«Учреждение медали «Отцовская слава» – решение, выработанное по итогам первого регионального слета советов отцов. Медалью будут награждать отцов, воспитавших пятерых и более детей, проживающих не менее 15 лет в регионе, за достойное воспитание детей, укрепление семейных традиций», – резюмировала губернатор Югры.