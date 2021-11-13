В ХМАО планируют ввести медаль «Отцовская слава»

В Югре планируют награждать мужчин, которые воспитали или воспитывают пять и более детей, медалью «Отцовская слава». Решение об этом приняло региональное правительство во время заседания под председательством Натальи Комаровой.
«Предложено награждать отцов – граждан Российской Федерации, воспитавших или воспитывающих пятерых и более детей, проживших не менее 15 лет и на момент представления к награде проживающих в округе, не имеющих аналогичных наград Российской Федерации и других субъектов Российской Федерации, за достойное воспитание детей и укрепление семейных традиций», – указано в сообщении пресс-службы думы региона, куда подготовленный правительством документ поступил на рассмотрение и окончательное утверждение.
Напомним, что вопрос об учреждении награды для многодетных отцов поступило от активной югорской общественности. Это произошло во время первого родительского слета, состоявшегося в Сургуте в рамках празднования учрежденного в России совсем недавно Дня отца. На слете присутствовала Наталья Комарова — она положительно оценила идею, и спустя меньше чем месяц это решение было проработано в региональном правительстве.
«Учреждение медали «Отцовская слава» – решение, выработанное по итогам первого регионального слета советов отцов. Медалью будут награждать отцов, воспитавших пятерых и более детей, проживающих не менее 15 лет в регионе, за достойное воспитание детей, укрепление семейных традиций», – резюмировала губернатор Югры.
Именно так относится к россиянам власть и так называемый истеблишмент – как к стаду.
«Вот вы здесь занимаетесь тем, что убеждаете… пастись самостоятельно» – резюмировал Михаил Леонтьев (известный тележурналист, а теперь вице-президент "Роснефти") заявления граждан самим определятся с вакцинацией.
А как известно, что у власти на уме, то у Михаила Леонтьева на языке.
Или вот, специально для Ю.Н..
«Нужно привить больше 60% особей.»
Ильшат Аминов. Депутат Госсовета Татарстана, член «Единой России».
В общем стране нужно больше отцов производителей, а то стадо мельчает и падеж.