Правительство Югры будет по-новому привлекать кадры в свои ряды

Известный политический и предвыборный бренд «Команда Югры» получит еще одну ипостась – так будет назван кадровый портал для сбора информации о претендентах на работу в окружном правительстве и региональных органах власти. Такое предложение прозвучало на стратегической сессии «Трансформация системы кадрового обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа» с участием Натальи Комаровой, сообщает департамент общественных и внешних связей.

«Чиновник должен служить людям, – настроила коллег на работу губернатор Югры. – В текущем году мы приступили к реализации проекта «Развитие системы государственного управления Ханты-Мансийского автономного округа» для того, чтобы повысить эффективность исполнительных органов власти и органов местного самоуправления. Будем работать над созданием единой кадровой и антикоррупционной служб, цифровизацией кадровых процессов, модернизацией программ профессионального развития государственных и муниципальных служащих».

«Команда Югры» в качестве кадрового портала будет аккумулировать резюме от кандидатов, в том числе, участников и победителей конкурсов, вроде «Лучший по профессии». Таким образом ожидается, что в органы власти смогут попасть больше квалифицированных и мотивированных кадров.

«Практика создания порталов для повышения привлекательности государственной гражданской службы достаточно актуальна. Такая практика распространена в корпоративном секторе. Это очень перспективное направление. Стоит обратить внимание на то, что портал должен быть привлекателен для соискателей, у них не должно возникать дополнительных проблем и барьеров с регистрацией», – рассказал участвующий в стратегической сессии федеральный эксперт – вице-президент сегмента «Нефть, газ и нефтехимия» по Европе и СНГ компании Schneider Electric Максим Агеев.

В ходе разговора участники также обсудили внедрение системы рейтинга резервистов, а также централизованную базу для образовательных программ, которая должна быть доступна для претендентов на государственные должности.

«Для государственного, муниципального служащего служение людям – определяющий мотив. Все, что было наработано в ходе стратегической сессии, войдет в состав нормативных документов, «дорожной карты» по развитию кадровой службы Югры», – резюмировала Наталья Комарова.