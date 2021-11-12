Эксперты назвали самые подешевевшие авианаправления из Югры для поездок по России

Улететь из Югры в другие регионы России можно без сильного удара по кошельку. Билеты на нескольким авианаправлениям из округа сильно подешевели к концу года. Об этом сообщает онлайн-сервис Туту.ру, который составил рейтинг самых подешевевших за год направлений.

Так, вылет из Нижневартовска в Минеральные воды снизился в цене на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Улететь туда в период с 20 ноября до 20 декабря можно в среднем за 5 128 рублей (цена билета в одну сторону). Стоимость билетов из Нижневартовска в Санкт-Петербург снизилась на 27% - до 5 977 рублей. На 20% подешевел перелет Нижневартовск — Краснодар, он обойдется в 8 224 рубля в одну сторону. В числе подешевевших также названы билеты из Ханты-Мансийска в Москву – они упали в цене на 11%. Если в прошлом году слетать в столицу можно было за 9 658 рублей, то сейчас за 8 574 рубля.

Эксперты сервиса Туту.ру отметили, что авиабилеты начали дешеветь еще летом прошлого года. Авиакомпании снизили цены, чтобы подстегнуть спрос после весенних месяц простоя, когда продажи билетов упали из-за пандемии.

В 2021 году Utair запустил рейсы по 36 новым направлениям, причем 16 из них – города ХМАО и Тюмень. В планах у компании - связать прямыми рейсами все крупные региональные центры страны, без пересадок в Москве.