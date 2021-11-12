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В Сургутском районе и Пыть-Яхе активизировались преступники

Уровень преступности в Югре снизился на 1,7% по итогам 10 месяцев текущего года

В Сургутском районе и Пыть-Яхе активизировались преступники
pixabay.com

Уровень преступности в ХМАО по итогам 10 месяцев 2021 года снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период зарегистрировано 17 446 преступлений, сообщает окружная прокуратура.

«Наибольшее снижение отмечается в Радужном (-9,9%), Сургуте (-9,9%), Югорске (-6,3%) и Нижневартовске (-5,4%). Напротив, в Пыть-Яхе и Сургутском районе количество преступлений возросло на 10,6% и 10,5% соответственно», - уточнили в ведомстве.

В сфере информационно-телекоммуникационных технологий совершено 6 849 преступлений. Доля таких преступлений от общего числа составила 39,3%.

В прокуратуре отметили положительную динамику в сфере раскрываемости преступлений. «Установлено более 7000 лиц, совершивших криминальные деяния, 56,3% из которых ранее привлекались к уголовной ответственности», - сообщили в окружном надзорном ведомстве.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 289, комментариев: 0
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