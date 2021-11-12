В середине ноября в Югре ожидается похолодание до -30°С

На Югру надвигаются морозные дни – в понедельник, 15 ноября, ночью температура воздуха при прояснениях опустится до -32°С. Такой прогноз дают специалисты Ханты-Мансийского ЦГМС.

В субботу, 13 ноября, в регионе ожидается снег, температура ночью -6,-11 °С, местами по восточной половине -15,-20 °С, днем 0,-5 °С, местами до -10 °С. В воскресенье, 14 ноября, осадки продолжат уйти, ветер сменится с западного на северный, температура ночью и днем -7,-12 °С, ночью местами до -15,-20 °С. В воскресенье, 15 ноября, температура ночью -17,-22 °С, при прояснениях до -32 °С, днем -12,-17 °С.

Синоптики отмечают, что особо холодными, по предварительному прогнозу, могут стать 18 и 19 ноября. Также по информации специалистов, ноябрь в Югре в этом году теплее, чем в предыдущие годы, на 1-2 градуса, передает «Югра-ТВ».

В Сургуте до конца этой недели и на следующей будет идти снег. Понедельник будет самым холодным днем. По данным сервиса Gismeteo, температура воздуха днем составит -14°С, днем - -23°С.