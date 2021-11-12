За сутки от коронавируса в Югре умерли 11 человек

За минувшие сутки в Югре выявлено 255 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает окружной оперативный штаб. Сутками ранее было 252. Новые заболевшие зарегистрированы в 22 муниципалитетах региона, в том числе в Сургуте – 55, в Нижневартовске – 44, в Нефтеюганске – 19.

«На момент выявления у 225 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония», - отметили в оперштабе.

Состояние 199 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 144 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за сутки в ХМАО зафиксировано 11 летальных исходов. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции стали 1 498 человек. Вылечились за сутки 180 человек.