Общее число жалоб на банки от жителей «тюменской матрешки» сократилось на 10%

Жители «тюменской матрешки» стали реже жаловаться на банки. За третий квартал 2021 года в Банк России от них поступило 1,3 тыс. обращений – это на 10% меньше, чем год назад. Одновременно увеличилось количество жалоб на микрофинансовые организации (МФО), сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Сокращение числа жалоб на банки связано с тем, что у жителей УрФО стало меньше претензий к кредитным организациям. Год назад, когда вводились серьезные ограничения в связи с коронавирусом, уральцы активно обращались в банки по поводу реструктуризации кредитов, отказа в оформлении кредитных каникул и их аннулирования.

Больше всего жалоб уральцев в третьем квартале этого года направлено в отношении кредитных организаций – свыше 60% от общего числа. Еще 24% - это жалобы на микрофинансовые организации. Их количество увеличилось в два раза – до 300.

«Тюменцы, югорчане и ямальцы жалуются на списание средств без согласия клиента в счет погашения займа, взимание комиссий, в том числе связанных с продлением срока возврата займа, навязывание дополнительных платных услуг. На долю последних приходится 20% от общего числа жалоб на МФО», - уточнили в Банке России.