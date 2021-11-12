В Югре отрабатывают механизмы по анализу и улучшению отношений между гражданами

В Ханты-Мансийске прошла стратегическая сессия «Комплексный анализ ситуации в сфере этноконфессиональных отношений в Югре». Как рассказывает департамент общественных и внешних связей региона, это мероприятие стало заключительным для комплексного исследования межэтнических и межконфессиональных отношений в автономном округе. Проводилось оно при поддержке известного всем россиянам ВЦИОМа.

«Общий вывод исследования: в Югре есть действующие практики гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Наша задача – привязать их к конкретной местности, найти наиболее эффективные решения на этой территории. Цель – понять, как можно сделать улучшить ситуацию», – рассказала руководитель практики региональных исследований и консультирования ВЦИОМ Наталья Даудрих.

Как это обычно бывает на стратегических сессиях, участников поделили на четыре группы, каждая из которых в ходе мозгового штурма вырабатывала идеи, которые затем перетекали в проекты, презентуемые всем участникам совещания. Из этого сформировался пул различных мероприятий, цель которых – укрепление межнационального мира Югре и привлечение внимание к сфере согласия между представителями разных этносов.

«Самые серьезные конфликты порождены на межнациональной и межконфессиональной почве. Вы все – миротворцы: вы создаете мир в своих муниципалитетах, регионе и в целом в России. Наш регион – один из самых многонациональных: здесь проживают 124 национальности, которые исторически уживались на одной территории, находили общий язык, дружили, вместе работали. Это надо развивать, поддерживать и усиливать», – резюмировал итоги стратегической сессии первый замгубернатора Югры Алексей Шипилов.