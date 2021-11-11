Правительство Югры планирует взять инфраструктурный кредит на мост через Обь

Правительство Югры готово взять в федеральном бюджете почти 14 миллиардов рублей на строительство нового моста через Обь в районе Сургута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента дорожного хозяйства и транспорта региона Константина Гребешка. «В адрес Минстроя России направлена заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию объекта (мостового перехода через реку Обь) в размере 13,92 млрд рублей», – сообщил госслужащий, и добавил, что полная стоимость строительства может составить 63,2 млрд рублей с учетом проектирования за 300 млн рублей.

В настоящий момент проект утвержден Главгосэкспертизой. Длина непосредственно моста составит 1,7 километра (это немного меньше, чем у действующего моста – у того 2,1 км), плюс сопутствующие дороги длиной более 40 километров.

Нынешний мост через Обь, введенный в эксплуатацию в 2000 году, работает с существенными перегрузками – предполагалось, что по нему будут проезжать пять тысяч машин в сутки, а реальное количество – около 14 тысяч. Но разгрузить его в ближайшее время не получится – стройка второго поста будет продолжаться до 2025 года.