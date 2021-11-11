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Ковидные ограничения продлятся в Югре до 21 ноября

Губернатор ХМАО продлила запрет на развлекательные мероприятия

Ковидные ограничения продлятся в Югре до 21 ноября
Фото: Р.Нуриев

В ХМАО продлили запрет на развлекательные мероприятия до 21 ноября. Также из жизни югорчан не уйдет система QR-кодов. Об этом сказано в очередном постановлении губернатора округа Натальи Комаровой – документ опубликован на сайте правительства накануне.

Отмечается, что с 15 ноября все предприниматели для проверки подлинности QR-кодов должны использовать приложение «UGRA-QR». Это новшество власти анонсировали ранее.

Организациям общественного питания разрешается осуществлять деятельность круглосуточно при условиях:

— соблюдения всех методических рекомендаций;

— охвата вакцинацией от COVID-19 80% сотрудников и более, в том числе 100% вакцинации сотрудников, занятых непосредственно обслуживанием посетителей;

— присоединения к югорской декларации «Бизнес без «COVID»;

— наличия электронного уведомления, сформированного в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в Югре «Цифровое уведомление», в том числе о вакцинации сотрудников.

Постановление вступило в силу с 10 ноября.


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Сегодня в 10:14, просмотров: 406, комментариев: 0
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