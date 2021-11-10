В ХМАО появятся кибердружины – будут искать в соцсетях ложные сообщения о вакцинации

В Югре появятся кибердружины, которые будут искать в соцсетях антиваксеров, рассказывающих о вреде прививок. Информацию о ложных сообщениях они будут передавать в полицию. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Она отметила, что, по данным окружного УМВД, в Югре возбуждено 29 уголовных дел за подделку сертификатов о вакцинации.

«29 [человек] не смогли уйти от ответственности. Мы понимаем, что есть те, которых не настигло предъявление обвинения. В целях предотвращения подобного рода преступлений департаментом информационных технологий и цифрового развития округа разработан электронный сервис «Югра QR», позволяющий проверять подлинность этих кодов», - сказала Комарова.

По ее словам, бороться с антиваксерами в сети будут специально созданные кибердружины. Их созданием займутся департамент образования и департамент информационных технологий округа. Кибердружины будут мониторить соцсети и сайты «на предмет выявления заведомо ложной информации о вреде вакцинации», а затем передавать эту информацию правоохранительным органам.

«Опираюсь в данном случае на мнения граждан, которые мне сообщают о том, что «здесь и сейчас, передо мной, открыта страница, на которой такого рода информация, такие призывы размещены», - сказала Наталья Комарова.

Ранее стало известно, что глава Югры поставила уже шесть прививок от COVID-19. Она объяснила это участием в эксперименте с вакциной «Спутник V».