В ковид-стационарах Югры лечатся 260 привитых пациентов

Сегодня в моногоспиталях Югры проходят лечение 2 197 человек, у которых COVID-19 протекает в средне тяжелой и тяжелой формах. 1 934 из них, или 88 процентов, не были вакцинированы от ковида. Такие цифры озвучил глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский на заседании окружного оперативного штаба.

Риск попасть в стационар у вакцинированных граждан в 3,5 раза ниже, чем у тех, кто не поставил прививку

подчеркнул главный врач округа.

На данный момент в Югре первым компонентом вакцинировались более 738 тысяч человек (73,2 процента от плана), 613 тысяч человек завершили вакцинацию (60,8 процента). За минувшие сутки прививку поставили 5 185 человек. Со 2 по 10 ноября в регион поступило 175 250 комплектов вакцин.

«Вакцины в округе достаточно», отметил Добровольский.

Также, по словам главы депздрава, за минувшую неделю в округе на десять процентов снизилось число госпитализированных с ковидом и на четыре процента – занятость коечного фонда в моногоспиталях.