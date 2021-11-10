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В Югре женщины берут больничный чаще, но продолжают работать из дома

Почти половина югорчан не уходят на больничный, чтобы не потерять в доходах

В Югре женщины берут больничный чаще, но продолжают работать из дома
Фото: pixabay.com

48% югорчан не хотят брать больничный, чтобы не потерять в доходах – к таким выводам пришли аналитики портала Зарплата.ру. Другие причины, по которым жители региона не готовы отказаться от работы в период болезни – это боязнью потерять работу (указали 8% респондентов), нежелание иметь проблемы с руководством (18%), удаленная работа (7%), нежелание стоять в очереди в поликлинике (10%), неофициальное трудоустройство (7%).

Также указано, что женщины чаще мужчин уходят на больничный. Однако 52% жительниц округа продолжают работать из дома, в то время как представители противоположного пола аналогично поступают в 40% случаев.

«Часто берут больничный работники организаций с численностью сотрудников свыше 100 человек (76%). Сотрудники организаций численностью от 40 до 100 человек стараются редко уходить на больничный — около 30% дали положительные ответ. Чаще других оформляют больничные листы специалисты в сферах образования, автобизнеса, реже — в компаниях общественного питания», – комментирует пресс-служба Зарплаты.ру.


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Сегодня в 14:09, просмотров: 224, комментариев: 0
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