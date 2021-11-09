56-летний югорчанин предстанет перед судом за убийство молодого мужчины

В Когалыме завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего горожанина. Он обвиняется в убийстве своего знакомого, сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло вечером 15 августа в одном из домов на ул. Молодежная в Когалыме. В квартире, распложенной на шестом этаже, распивали спиртные напитки 26-летний и 56-летний мужчины.

Спустя некоторое время между ними произошла ссора: гость квартиры обвинил молодого хозяина жилища в том, что тот плохо относится к их общей знакомой. Во время ссоры владелец квартиры сидел на балконе. Обвиняемый с силой толкнул его с оконного проема балкона, в результате чего молодой мужчина упал с высоты шестого этажа.

«Спустя 12 дней потерпевший скончался в медицинском учреждений от травм головы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, полученных в результате падения», - уточнили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.