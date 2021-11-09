В ХМАО не зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими за сутки

За минувшие сутки в Югре не зарегистрировано ни одного дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД региона.

Такие «безаварийные» дни случаются в округе достаточно редко. В последний раз об отсутствии автоаврий с пострадавшими сообщалось в июне.

В ведомстве подчеркнули, что внимательность, безопасная скорость и взаимоуважение на дороге – основные составляющие профилактики автоаварий. «На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования, пять – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 31 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 25 – за нарушение требований к перевозке детей», - говорится в сводке.