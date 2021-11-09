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​Урай едва не остался без символа города

С набережной югорского города пропала бронзовая фигура весом более 100 килограммов

​Урай едва не остался без символа города
Леонард Насибуллин / vk.com

В Урае попытались украсть бронзовую фигуру птицы Сури. Это символ города, установленный на городской набережной. О происшествии сообщили в администрации муниципалитета.

«Неустановленные лица в ночь на 8 ноября совершили хищение бронзовой фигуры птицы Сури. Злоумышленники сняли ее с постамента, недавно установленного на набережной», - говорится в сообщении мэрии.

По данным полиции, через некоторое время скульптуру нашли в кустах недалеко от места установки. В окружном УМВД предположили, что похитители попытались спрятать таким образом бронзовую фигуру, чтобы затем забрать ее и сдать в пункт по приему драгметаллов. Личности злоумышленников пока не установлены.

Скульптура птицы Сури была установлена на новой набережной имени Александра Петрова. Эта птица изображена на гербе города и является его символом. Бронзовая фигура весит более 100 килограммов и стоит порядка 800 тыс. рублей.


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Сегодня в 12:47, просмотров: 217, комментариев: 0
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