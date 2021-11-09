Глава Югры получила «золото» в рейтинге самых активных губернаторов

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заняла первое место в рейтинге активности руководителей субъектов федерации в России в Instagram в период с 1 по 7 ноября. Об этом сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Первое место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram занимает губернатор Ханты-Мансийского АО – Югра Наталья Комарова @nv__komarova, которая разместила в своем аккаунте 12 постов, 132 материала в «историях» и провела 2 «прямых эфира» с подписчиками на прошедшей неделе», — отмечает в своем отчете АПЭК.

Неделей ранее Наталья Комарова занимала в рейтинге Instagram-активности лишь 16-е место. Она значительно улучшила свои позиции всего за семь дней.

Глава Югры обошла в списке губернатора Иркутской области Игоря Кобзева – он занял второе место. Третье место разделили главы Самарской и Костромской областей Дмитрий Азаров и Сергей Ситников. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Тюменской области Александр Моор расположились на 34 и 37 местах соответственно.