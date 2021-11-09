Суд взыскал с компании «Лукойл – Западная Сибирь» 67 млн рублей за нефтеразлив

Арбитражный суд ХМАО удовлетворил иск Росприроднадзора и взыскал с компании «Лукойл – Западная Сибирь» 67 млн рублей за загрязнение земли нефтепродуктами. Об этом сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова.

«Наши инспекторы обнаружили загрязнение нефтепродуктами почти 4,5 га земли в 75 км от Когалыма, ХМАО. Виновник - компания "Лукойл - Западная Сибирь". Ущерб землям - 67 млн рублей», - написала Радионова в своем аккаунте в Instagram.

Она добавила, что вопрос о взыскании ущерба с компании пришлось решать в суде. «Нарушитель обязан возместить ущерб в полном объеме. Вредить природе дорого. Пора привыкать», — отметила глава Росприроднадзора.

Напомним, в июле текущего года Ростехнадзор зафиксировал свыше ста нарушений на объектах компании «Лукойл - Западная Сибирь». По результатам проверки были возбуждены дела об административных правонарушениях.