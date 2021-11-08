Глава Югры шесть раз поставила прививку от коронавируса

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поставила шесть прививок от COVID-19. Об этом она сообщила на встрече с депутатами Урая, отвечая на вопрос о том, что делать с большим количество не желающих прививаться югорчан.
«Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Я участвую в эксперименте, исследовании [вакцины]. Я их сделала "Спутником V". Личных претензий ко мне не может быть […] Эти данные будут использоваться в результатах исследований», - цитирует Комарову ТАСС.
Напомним, о своей вакцинации против коронавируса глава Югры сообщила в марте текущего года. В октябре стало известно, что она заразилась COVID-19. В течение двух недель Наталья Комарова находилась на самоизоляции и продолжала работать.
За минувшие сутки в ХМАО выявлено 256 новых случаев заражения коронавирусом и зарегистрировано 13 летальных исходов. За весь период пандемии жертвами инфекции в регионе, по данным оперштаба, стали 1 449 человек.
Согласно разъяснениям Минздрава: «Гам-Ковид-Вак» и «Спутник V» – это одна и та же вакцина, у которой есть медицинское и коммерческое названия. Всем знакомая и понятная фраза «Спутник V» является торговым наименованием «Гам-Ковид-Вак.
Клинические исследования не завершены, и в настоящий момент проводится фаза 3 с участием добровольцев от 18 до 60 лет, а завершится она 30 декабря 2022 года.
Проводится фаза 3-4, и завершится она 30 декабря 2022 года.
Клиническое исследование завершено, но только фазы 1-2.
А других то зачем принудительно заставляет своими указами и репрессивными мерами?
Про Конституционные права граждан и законы я вообще молчу – в Югре из нет.
Из граждан вообще сделали подопытных кроликов, на которых испытывают вакцины для дальнейшего их коммерческого использования.