Глава Югры шесть раз поставила прививку от коронавируса

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поставила шесть прививок от COVID-19. Об этом она сообщила на встрече с депутатами Урая, отвечая на вопрос о том, что делать с большим количество не желающих прививаться югорчан.

«Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Я участвую в эксперименте, исследовании [вакцины]. Я их сделала "Спутником V". Личных претензий ко мне не может быть […] Эти данные будут использоваться в результатах исследований», - цитирует Комарову ТАСС.

Напомним, о своей вакцинации против коронавируса глава Югры сообщила в марте текущего года. В октябре стало известно, что она заразилась COVID-19. В течение двух недель Наталья Комарова находилась на самоизоляции и продолжала работать.

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 256 новых случаев заражения коронавирусом и зарегистрировано 13 летальных исходов. За весь период пандемии жертвами инфекции в регионе, по данным оперштаба, стали 1 449 человек.