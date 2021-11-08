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​ХМАО занимает пятое место в рейтинге доступности аренды жилья

В Югре 44 процента семей не могут позволить себе снять двухкомнатную квартиру

​ХМАО занимает пятое место в рейтинге доступности аренды жилья
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Югра находится на пятой строчке рейтинга по доступности аренды жилья. Снять двухкомнатную квартиру могут позволить себе 56 процентов жителей региона. Для оплаты жилья, семейный бюджет должен составлять 110 тысяч рублей, подсчитали аналитики РИА «Рейтинг». В лидерах по доступности аренды жилья находятся Магаданская область, Ямало-ненецкий и Чукотский автономные округа.

Доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут снять типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. На аренду жилья тратится 70 процентов средств, а 30 процентов — на прочие расходы. Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по данным Росстата.


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Сегодня в 12:48, просмотров: 158, комментариев: 0
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