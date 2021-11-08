Работникам геологического предприятия в Мегионе задолжали 17 млн рублей зарплаты

В Мегионе геологическое предприятие ЗАО ПГП «М-Геос», основным учредителем которого является «Лукойл-Лангепаснефтегаз», выплатит долги по зарплате на сумму более 17 миллионов рублей. Руководство привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

«По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше трех месяцев заработной платы). В целях восстановления прав граждан на получение вознаграждения за труд прокурор автономного округа объявил руководителю предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона», – сообщила пресс-служба прокураторы ХМАО-Югры.

Ранее в компании выявляли подобные правонарушения. Так, за декабрь 2019 года предприятие «М-Геос» накопило задолженность на семь миллионов рублей, а за февраль 2020 – восемь миллионов рублей. На сегодняшний день все долги по зарплате полностью погашены.