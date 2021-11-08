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Почти половина жителей ХМАО и ЯНАО хотела бы больше выходных

42% жителей ХМАО и ЯНАО успевают отдохнуть за выходные

Почти половина жителей ХМАО и ЯНАО хотела бы больше выходных
Фото: iStock

42% жителей ХМАО и ЯНАО считают, что выходных должно быть больше, однако такому же числу опрошенных хватило времени на отдых – об этом сообщает hh.ru.

Отмечается, что больше половины респондентов посвящают выходные дни семье, 37% – друзьям, 28% – даче и огороду. 47% совершают прогулки, практически столько же решили отдохнуть дома. 24% совершают небольшие путешетсвия. Еще 11% в выходные работают на второй работе (чаще всего это ИТ-специалисты, юристы и маркетологи), столько же делают ремонт.

«Учитывая сложности с поездками за границу и на курорты, 39% работников из ХМАО и ЯНАО готовы не брать весь отпуск подряд, а распределить дни на весь год, регулярно прибавляя к обычным выходным 1-2 дня. Еще 8% уже так и делают, но остальные 53% не готовы дробить свой отпуск ради удлинения выходных», - рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 280, комментариев: 0
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