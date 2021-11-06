В Югре появилась программа, которая будет уведомлять о поддельном сертификате о вакцинации

В Югре появилось приложение, способное различать поддельные QR-коды. Об этом заявил глава окружного департамента информационных технологий Павел Ципорин.

«Мы для борьбы с фейковыми QR-кодами разработали специальное мобильное приложение, которое позволяет в автоматическом режиме, используя различные алгоритмы, в том числе и нашей собственной разработки, выявлять фейковые QR-коды. То есть организациям не нужно будет внимательно следить, обучать людей, как отличить обычный QR-код от фейкового. Все это зашито уже в алгоритме, в программе», — рассказал корреспонденту «СургутИнформ-ТВ» Ципорин.