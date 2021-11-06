В ХМАО накануне выявили 261 новый случай заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 261 человека. За всю пандемию 83 698 жителей округа проходили лечение. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете ХМАО:

Сургут – 58;

Нижневартовск – 36;

Ханты-Мансийск – 28;

Нефтеюганск – 21;

Урай – 16;

Советский район – 14;

Нягань – 13;

Березовский район – 9;

Мегион – 7;

Кондинский район – 7;

Сургутский район – 7;

Радужный – 6;

Пыть-Ях – 6;

Нефтеюганский район – 6;

Октябрьский район – 6;

Когалым – 5;

Нижневартовский район – 5;

Лангепас – 4;

Югорск – 3;

Покачи – 2;

Белоярский район – 2.

«По клинической структуре на момент выявления у 233 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 5 заболевание имело бессимптомное течение. Состояние 201 пациента тяжелое, 150 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб Югры.

За весь период пандемии от болезни скончались 1 422 жителя автономного округа. 175 человек за сутки выздоровели, за весь период пандемии излечились 77 506 югорчан.