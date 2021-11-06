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За сутки скончались 15 югорчан с лабораторно подтвержденным COVID-19

В ХМАО накануне выявили 261 новый случай заражения коронавирусом

За сутки скончались 15 югорчан с лабораторно подтвержденным COVID-19
Фото: pixabay.com

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 261 человека. За всю пандемию 83 698 жителей округа проходили лечение. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете ХМАО:

  • Сургут – 58;
  • Нижневартовск – 36;
  • Ханты-Мансийск – 28;
  • Нефтеюганск – 21;
  • Урай – 16;
  • Советский район – 14;
  • Нягань – 13;
  • Березовский район – 9;
  • Мегион – 7;
  • Кондинский район – 7;
  • Сургутский район – 7;
  • Радужный – 6;
  • Пыть-Ях – 6;
  • Нефтеюганский район – 6;
  • Октябрьский район – 6;
  • Когалым – 5;
  • Нижневартовский район – 5;
  • Лангепас – 4;
  • Югорск – 3;
  • Покачи – 2;
  • Белоярский район – 2.

«По клинической структуре на момент выявления у 233 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 5 заболевание имело бессимптомное течение. Состояние 201 пациента тяжелое, 150 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб Югры.

За весь период пандемии от болезни скончались 1 422 жителя автономного округа. 175 человек за сутки выздоровели, за весь период пандемии излечились 77 506 югорчан.


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Сегодня в 12:35, просмотров: 250, комментариев: 0
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