В ХМАО накануне выявили 261 новый случай заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 261 человека. За всю пандемию 83 698 жителей округа проходили лечение. Об этом информирует местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете ХМАО:
- Сургут – 58;
- Нижневартовск – 36;
- Ханты-Мансийск – 28;
- Нефтеюганск – 21;
- Урай – 16;
- Советский район – 14;
- Нягань – 13;
- Березовский район – 9;
- Мегион – 7;
- Кондинский район – 7;
- Сургутский район – 7;
- Радужный – 6;
- Пыть-Ях – 6;
- Нефтеюганский район – 6;
- Октябрьский район – 6;
- Когалым – 5;
- Нижневартовский район – 5;
- Лангепас – 4;
- Югорск – 3;
- Покачи – 2;
- Белоярский район – 2.
«По клинической структуре на момент выявления у 233 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 5 заболевание имело бессимптомное течение. Состояние 201 пациента тяжелое, 150 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб Югры.
За весь период пандемии от болезни скончались 1 422 жителя автономного округа. 175 человек за сутки выздоровели, за весь период пандемии излечились 77 506 югорчан.