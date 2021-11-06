До конца голосования за темы для конкурсантов югорского фестиваля «Дух огня» остался последний день

Остался последний день, когда югорчане могут выбрать тему конкурса микрофильмов XX Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Темы представлены ниже:
- «Выбор» ⠀
- «Жизнь как чудо» ⠀
- «Я мечтаю» ⠀
«Главная идея конкурса микрофильмов – создать уникальную площадку для формирования в информационном пространстве системы продвижения идей социальной ориентированности, добровольчества при помощи кинематографических средств художественной выразительности», – сообщает пресс-служба фестиваля.
Оставить свой голос можно на сайте.