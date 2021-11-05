Житель Лангепаса стал фигурантом уголовного дела после перебранки с полицейским

В Лангепасе 41-летний местный житель, оскорбивший полицейского, приговорен к исправительным работам. Как сообщили в УМВД по ХМАО, в июне мужчина, будучи пьяным, в присутствии других людей осыпал бранью участкового полиции. При этом полицейский находился при исполнении служебных обязанностей и был одет в форму.

В отношении югорчанина возбудили уголовное дело по статье «публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей». В ходе расследования мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном, однако избежать ответственности ему это не помогло. Суд приговорил жителя Лангепаса к 7 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Обвиняемый уже два раза был осужден по данной статье, уточнили в полиции.