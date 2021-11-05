Названы регионы, где квартплата подорожает сильнее всего

Квартплата в ХМАО в 2022 году подорожает в среднем на 3,4%. Аналогичное повышение ожидается на Алтае, в Тюменской, Челябинской, Костромской, Ленинградской, Пензенской, Тверской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Калужской и Ульяновской областях, а также в ЯНАО, Удмуртии, Чувашии и Ставропольском крае, пишет «Российская газета».

Минимальное подорожание ожидается в Свердловской области - на 2,9%. Сильнее всего плата за коммуналку вырастет в Чечне (на 6,5%) и Санкт-Петербурге (6,3%). Следом идет Крым и Татарстан, где тарифы подрастут на 6,2%. В Москве, Дагестане и Якутии коммунальные платежи поднимутся на 6%.

Это подорожание в среднем по региону и в целом по коммунальным услугам, отмечает издание. Это означает, что один тариф может вырасти больше, чем другой, а повышение платы в одном городе может быть ощутимее, чем в соседнем в том же регионе.

Тарифы на коммунальные услуги традиционно изменятся с середины следующего года. В этом году цены на коммунальные услуги выросли с 1 июля. В Югре произошел рост тарифов на отопление, водоснабжение, водоотведение, газ, электроэнергию и вывоз мусора.