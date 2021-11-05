Югорские волонтер и пожарные спасли краснокнижного лебедя

Югорский волонтер Гуманитарного Добровольческого Корпуса и работники МЧС спасли раненого лебедя. Птицу мужчина обнаружил, когда проезжал мимо одного из водоемов в районе Нефтеюганска. На снегу были следы крови, поэтому решил остановиться и проверить, все ли в порядке.

Доброволец обнаружил в воде кликуна – эта птица занесена в Красную книгу России. «Глядя на следы крови на снегу я подумал, что на лебедя напал какой-то хищник и птица спряталась от него в воде. Учитывая, что лёд ещё тонкий, а я не имею ни опыта, ни приспособлений, решил позвонить товарищам, которые работают в пожарно-спасательной части города Нефтеюганска», – поделился волонтер Сергей Котляр.

Пожарные, несмотря на свой выходной, решили помочь раненому лебедю. Они прихватили с собой лодку и все необходимое снаряжение и отправились к протоке. Спасатели рассказали, что кликун был очень напуган и сначала уплывал от людей. Пришлось расставить сети, чтобы перекрыть пути отступления. Когда птица оказалась в руках мужчин, они смогли увезти ее к ветеринару в Сургут – сейчас она временно находится в приюте «Право на Жизнь». Весной, после прохождения лечения, лебедь вернется в привычное место обитания.