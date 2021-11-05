Новые случаи COVID-19 выявлены в 20 муниципалитетах ХМАО

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 259 жителей региона. За всю пандемию в округе проходили лечение 83 437 человек. Об этом пишет оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах ХМАО:

Сургут – 54;

Нижневартовск – 35;

Ханты-Мансийск – 32;

Кондинский район – 15;

Нягань – 14;

Советский район – 14;

Березовский район – 13;

Нефтеюганск – 12;

Урай – 10;

Радужный – 9;

Сургутский район – 9;

Нефтеюганский район – 8;

Нижневартовский район – 6;

Октябрьский район – 5;

Мегион – 5;

Югорск – 5;

Пыть-Ях – 4;

Когалым – 4;

Лангепас – 4;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 229 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония», – сообщает оперштаб.

За сутки от COVID-19 умерли 14 человек. За сутки излечилось 180 человек, за весь период пандемии – 77 331 югорчанин.