Жители ХМАО, которые не ставят прививку от коронавируса по медпоказаниям, получат QR-код

В ближайшее время югорчане, имеющие медотвод от вакцинации против коронавируса, смогут получить QR-код на портале «Госуслуги». Об этом заявил замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов в ходе прямой линии с жителями округа. Пока же при посещении общественных мест приходится предоставлять бумажную справку, полученную в медучреждении.

«Министерство здравоохранения издало приказ, в котором утверждена единая новая форма сертификата. Она будет включать в себя вакцинацию, информацию о перенесенном заболевании, а также информацию о медотводе», – сообщили в правительстве региона, уточнив, что код можно будет получить автоматически на портале Госуслуг.

Система QR-кодов начала действовать в некоторых муниципалитетах ХМАО с 25 октября. С 8 ноября она заработает во всех населенных пунктах округа. Без QR-кода можно будет попасть только в продуктовые магазины и аптеки.