Новые случаи COVID-19 выявлены в 21 муниципалитете ХМАО

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 253 жителей региона. За всю пандемию в округе проходили лечение 83 178 человек. Об этом пишет оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете ХМАО:
- Сургут – 54;
- Нижневартовск – 51;
- Нягань – 29;
- Ханты-Мансийск – 17;
- Урай – 17;
- Советский район – 15;
- Радужный – 13;
- Октябрьский район – 9
- Нижневартовский район – 8;
- Мегион – 7;
- Пыть-Ях – 6;
- Когалым – 6;
- Покачи – 5;
- Сургутский район – 5;
- Кондинский район – 4;
- Лангепас – 3;
- Нефтеюганск – 3;
- Березовский район – 2;
- Нефтеюганский район – 1;
- Югорск – 1;
- Белоярский район – 1
«На момент выявления у 225 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно», – сообщает оперштаб
За весь период от COVID-19 умерли 1 393 человек. За сутки излечился 171 человек, за весь период пандемии – 77 161 югорчан.