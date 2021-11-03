Глава поселения в ХМАО возместил ущерб казне из своего кармана

Глава сельского поселения Перегребное в Октябрьском районе попался на нарушении требований законодательства в сфере закупок. Проверку провела районная прокуратура. В ведомстве сообщили, что глава поселения заключил с двумя организациями аналогичные муниципальные контракты на изготовление проектной документации для обустройства площадок временного накопления ТКО.

«Двойные» расходные обязательства оплачены за счет средств бюджета муниципального образования с. п. Перегребное. Ущерб бюджету составил 360 тыс. рублей», - уточнили в окружном надзорном ведомстве.

Прокурор района в порядке регресса обратился в суд с иском о взыскании ущерба с главы Перегребного. Суд требования удовлетворил. Ущерб бюджету муниципалитета возмещен в полном объеме.