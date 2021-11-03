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Наркобарон из Нягани организовал притон, чтобы подсаживать на запрещенку подростков

В Югре задержали торговца наркотиками, который склонял молодежь к употреблению запрещенных веществ

Наркобарон из Нягани организовал притон, чтобы подсаживать на запрещенку подростков
Фото: pixabay.com

Молодой житель Нягани заделался в наркобароны. Но его деятельность не ограничивалась простой продажей. Силовики установили, что в апреле 21-летний югорчанин снял квартиру и организовал в ней притон: туда он неоднократно приглашал подростков и склонял их к употреблению запрещенки, чтобы в будущем создать себе «клиентскую базу».

«В ходе следствия у обвиняемого, а также в обустроенных им тайниках изъято 20 свертков с синтетическим наркотиком общей массой более 8 грамм, а также денежные средства в сумме более 12 тысяч рублей, полученные от реализации наркотических средств. Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает СКР Югры.


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Сегодня в 13:34, просмотров: 388, комментариев: 0
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