В 19 муниципалитетах Югры выявили новые случаи заражения COVID-19

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 260 жителей региона. За всю пандемию 81 921 человек за всю пандемию в округе проходил лечение. Об этом пишет оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах ХМАО:

Сургут – 92;

Нижневартовск – 39;

Нефтеюганск – 16;

Ханты-Мансийск – 13;

Нягань – 12;

Урай – 12;

Советский район – 11;

Сургутский район – 11;

Радужный – 9;

Кондинский район – 9;

Когалым – 7;

Нефтеюганский район – 7;

Октябрьский район – 7;

Мегион – 5;

Нижневартовский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Лангепас – 2;

Пыть-Ях – 1;

Югорск – 1.

«На момент выявления у 227 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 255 случаях. По 5 контакты устанавливаются. Состояние 211 пациентов тяжелое, 151 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период от COVID-19 умерли 1 380 человек. За сутки излечились 169 человек, за весь период пандемии – 76 990 югорчан.