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260 жителей Югры заразились коронавирусом накануне

В 19 муниципалитетах Югры выявили новые случаи заражения COVID-19

260 жителей Югры заразились коронавирусом накануне
Фото: pixabay.com

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 260 жителей региона. За всю пандемию 81 921 человек за всю пандемию в округе проходил лечение. Об этом пишет оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах ХМАО:

  • Сургут – 92;
  • Нижневартовск – 39;
  • Нефтеюганск – 16;
  • Ханты-Мансийск – 13;
  • Нягань – 12;
  • Урай – 12;
  • Советский район – 11;
  • Сургутский район – 11;
  • Радужный – 9;
  • Кондинский район – 9;
  • Когалым – 7;
  • Нефтеюганский район – 7;
  • Октябрьский район – 7;
  • Мегион – 5;
  • Нижневартовский район – 3;
  • Ханты-Мансийский район – 3;
  • Лангепас – 2;
  • Пыть-Ях – 1;
  • Югорск – 1.

«На момент выявления у 227 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 255 случаях. По 5 контакты устанавливаются. Состояние 211 пациентов тяжелое, 151 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период от COVID-19 умерли 1 380 человек. За сутки излечились 169 человек, за весь период пандемии – 76 990 югорчан.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 144, комментариев: 0
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