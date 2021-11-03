В 19 муниципалитетах Югры выявили новые случаи заражения COVID-19

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 260 жителей региона. За всю пандемию 81 921 человек за всю пандемию в округе проходил лечение. Об этом пишет оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах ХМАО:
- Сургут – 92;
- Нижневартовск – 39;
- Нефтеюганск – 16;
- Ханты-Мансийск – 13;
- Нягань – 12;
- Урай – 12;
- Советский район – 11;
- Сургутский район – 11;
- Радужный – 9;
- Кондинский район – 9;
- Когалым – 7;
- Нефтеюганский район – 7;
- Октябрьский район – 7;
- Мегион – 5;
- Нижневартовский район – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Лангепас – 2;
- Пыть-Ях – 1;
- Югорск – 1.
«На момент выявления у 227 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 255 случаях. По 5 контакты устанавливаются. Состояние 211 пациентов тяжелое, 151 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За весь период от COVID-19 умерли 1 380 человек. За сутки излечились 169 человек, за весь период пандемии – 76 990 югорчан.