Губернатор Югры поделилась впечатлениями от поездки в Березово

Наталья Комарова поделилась впечатлениями от рабочей поездки в Березово. Подробно об этом она рассказала в своих соцсетях. Сначала она повстречалась со свежеизбранными депутатами думы Березовского района и настроила их на конструктивную работу (впрочем, это довольно стандартное мероприятие для последних недель). Следующим пунктом было посещение площадки, где недавно стартовала стройка новой школы на 700 мест – любопытно, что она разместится на месте бывшего бомбоубежища.

«По мнению местных жителей, это один из самых ожидаемых социальных объектов в поселке. В трехэтажном современном здании расположатся предметные кабинеты, музей, спортивно-оздоровительный, медицинский и административный блоки, библиотека. Важно. Образовательная организация будет безбарьерной средой для людей с ограниченными возможностями здоровья», – рассказывает губернатор. Сейчас бомбоубежище разобрано, площадка подготовлена, стройматериалы завезены. Школу планируют построить к февралю 2023 года.

Далее Наталья Комарова побывала в новом «Роллер-парке», который в рамках нацпроекта «Демография» реконструировали к концу лета этого года. «Общая площадь – 550,8 м2. Выполнены работы по укладке асфальтового покрытия дворового проезда, освещению территории, установлены трехуровневые трибуны, скамейки, урны для мусора. Основной спортивный элемент площадки – памп-трек (закольцованная велотрасса с небольшими кочками и поворотами). А дети и взрослые довольны своим роллер-парком», – поделилась впечатлениями глава региона.

Далее она рассказала об общении с учителем физкультуры Василием Каневым, который получил статус самозанятого и теперь в свободное от работы время тренирует детей от трех до семи лет, так как эти возраста «наименее охвачены дополнительным образованием». «Василий Канев планирует стать претендентом на получение грантовой поддержки от Департамента экономического развития Югры, чтобы закупить спортивный инвентарь и оборудование, выезжать с воспитанниками на соревнования. Уверена, все получится», – резюмировала Наталья Комарова.