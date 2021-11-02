16+
Логотип Сиапресс
USD  71,4783   EUR  82,9577  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Наталья Комарова обсудит с югорчанами готовность региона к зиме

Губернатор Югры проведет прямой эфир на тему подготовки к зиме

​Наталья Комарова обсудит с югорчанами готовность региона к зиме
Фото vk.com/nv__komarova

Зима в Югре полностью вступила в свои права, и готовность автономного округа к этому непростому периоду Наталья Комарова обсудит в прямом эфире с жителями региона в четверг. «Приглашаю вас, уважаемые подписчики, 4 ноября в 12 часов присоединиться к прямому эфиру. Обсудим уборку снега, устойчивое и бесперебойное оказание жилищно-коммунальных услуг, безопасность дорог и общественных пространств в зимний период, – обратилась губернатор к своей аудитории в соцсетях. – Оставляйте свои вопросы, предложения в комментариях к этому посту. С ними будут работать главы муниципальных образований, отраслевые ведомства, Центр управления регионом».

Традиционно помогать Наталье Комаровой и команде Югры разобраться с валом вопросов и грамотно выстроить разговор будут общественники. В их числе: учредитель региональной общественной организации помощи инвалидам «Седьмой лепесток» Татьяна Панкова, шоумен, организатор «Мозгобойни» в Нефтеюганске Степан Егоров, автор тематического топиарного парка #НоевКовчег и многодетная мама Людмила Завадская, учредитель центра развития добровольчества в Когалыме «Навигатор добра» Екатерина Васнева.

Присылать все вопросы и предложения, связанные с «Коммунальной зимой», можно в комментарии к постам в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники». Трансляция прямых эфиров состоится в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра».


нравится (0) не нравится (0)
02 ноября в 22:15, просмотров: 342, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте десятилетний мальчик скатился со снежной горы во дворе прямо под авто 1015
  2. ​Сибпромстрой завершил возведение Троицкого храма в Сургуте 840
  3. Ковидная выплата для югорских семей с детьми продлена 713
  4. В Нефтеюганске иномарка сбила пешехода, перебегающего дорогу 702
  5. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 689
  6. ​Вместо белоснежных яхт пестрые вывески пивнух и потенциальный экологический ущерб 648
  7. Какое наказание грозит за подделку сертификата о вакцинации? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 630
  8. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 625
  9. ​От югорчан примут мусор, накопившийся за время нерабочей недели 616
  10. ​В ХМАО инспекторы ДПС спасли деда в кювете 613
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 5177
  2. Хэллоуин дома: что посмотреть? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3991
  3. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 3368
  4. Внедорожник въехал в легковушку на трассе «Сургут – Нижневартовск»: есть пострадавшие 3341
  5. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 3266
  6. ​В Нижневартовске фанатки напали на экс-участницу шоу «Пацанки» 3238
  7. С 8 ноября кандидаты в мэры Нижневартовска могут начать подавать документы 3124
  8. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 3000
  9. 23-летний югорчанин на «Тойоте» стал причиной крупной автоаварии 2946
  10. Нижневартовскую заброшку на улице Пионерской хотят переделать в музей, но безуспешно 2871
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13569
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10696
  3. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 8385
  4. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 7989
  5. ​Покуда жив-здоров... 7439
  6. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6668
  7. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 6540
  8. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6452
  9. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6245
  10. ​«Аэрофлот» отказался от одного из рейсов по маршруту «Москва – Нижневартовск» 6020

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика