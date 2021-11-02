В Югре вырастут доходы бюджета

Доходы бюджета Югры в 2022 году составят немногим более 251 млрд рублей, что на 11 процентов выше уровня 2021 года. Об этом сообщила замгубернатора и директор департамента финансов округа Вера Дюдина на заседании правительства, посвященном утверждению параметров бюджета.

«Объем доходов бюджета на 2022 года составляет 251,2 миллиарда рублей, на 2023 год – 259 миллиардов, 2024 год – 261,4 миллиарда рублей, – цитирует Дюдину департамент общественных и внешних связей Югры. – По отношению к 2021 году прогнозируется рост доходов бюджета автономного округа: в 2022 году – на 11 процентов, в 2023 году – 3,1 процента, в 2024 году – на 0,9 процента. Более 80 процентов поступлений общей доходной части бюджета обеспечивается налоговыми доходами».

При этом расходы окружного бюджета в 2022 году составят 284,7 млрд рублей, в 2023 году – 292 млрд рублей и в 2024 году – 275,8 млрд рублей. Расходы, по словам Натальи Комаровой, на 70 процентов – социальные. «Основные ресурсы бюджета направлены на выполнение социальных обязательств, финансовое обеспечение развития экономики автономного округа. Бюджет региона остается социально ориентированным – около 70 процентов его расходной части направлено на финансирование социальных обязательств», – рассказала глава региона.

Одобренный правительством Югры документ предстоит рассмотреть, внести правки и окончательно утвердить региональной думе.