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​Югра «пересобрала» свои региональные программы, по которым будет жить в ближайшие годы

В Югре утверждены 23 новые региональные программы

​Югра «пересобрала» свои региональные программы, по которым будет жить в ближайшие годы
Фото admhmao.ru

Новые 23 региональные государственные программы утвердило правительство Югры в ходе заседания под председательством Натальи Комаровой. Эти большие программные документы полностью заменили свои предыдущие версии, и теперь в ближайшие годы регион будет жить по параметрам, которые в них прописаны, рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры.

«Государственные программы синхронизированы с параметрами бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Ответственными департаментами проведены заседания общественных советов по обсуждению документов. Большое спасибо всем, кто принимал участие в их разработке», – отметила в ходе заседания глава региона.

Среди ключевых программ, принятых сегодня – «Современное здравоохранение», которая призвана улучшить качество медицинской помощи и снизить смертность югорчан. «Кроме того, откорректированы значения целевых показателей, перечень и значения показателей, характеризующих эффективность основных мероприятий госпрограммы, уточнено направление мероприятий», – сказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

На похожие цели будет работать программа «Социальное и демографическое развитие», чьи задачи – сохранение людей, их здоровья и благополучия. На это только в 2022 году округ направит 38,6 млрд рублей. «В документе учтены инициативы и предложения граждан, поступившие по результатам общественного обсуждения. Всего в обсуждении приняли участие 4,5 тысячи человек, в числе которых – представители профессионального сообщества, негосударственного сектора, члены общественного совета и другие», – заявила и.о. директора регионального департамента социального развития Светлана Круглова.

Среди принятых программ также: «Развитие образования», «Поддержка занятости населения», «Развитие гражданского общества», «Культурное пространство», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие агропромышленного комплекса», «Развитие промышленности и туризма», «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие жилищной сферы», «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» и другие.

«До 15 ноября все участники процесса должны утвердить и представить график опережающих закупок на 2022-2024 годы; до 25 декабря – графики кассовых расходов на следующий бюджетный год, закупок и производства работ, включая работы капитального характера. Все эти документы должны быть сбалансированы и синхронизированы», – резюмировала и раздала поручения членам правительства Наталья Комарова.


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Сегодня в 18:50, просмотров: 168, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:43
Наталья Комарова «пересобрала» свои региональные кормушки, за счет которых будет жить в ближайшие годы. Кто-то оказался в пролете.

Сорока-воровка
Кашу варила,
Деток кормила.
Этому дала,
Этому дала,
А этому не дала.

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