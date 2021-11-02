В Югре иностранцы со справками или сертификатами смогут попасть в спортивные и другие объекты

Люди, привитые иностранными вакцинами от COVID-19, смогут посещать спортивные объекты в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом заявил директор окружного департамента физкультуры и спорта Сергей Артамонов.

«Иностранец будет считаться вакцинированным, если у него будет справка либо сертификат. Ограничений не будет», — сказал Артамонов ТАСС.

В окружном управлении Роспотребнадзора уточнили, что иностранные граждане смогут посещать и другие объекты округа по документам, подтверждающим вакцинацию. «Постановление губернатора Югры Натальи Комаровой позволяет допускать по иному документу, подтверждающему иммунизацию», — отметили в ведомстве.

Напомним, в ряде муниципалитетов Югры с 25 октября ввели систему QR-кодов. С 8 ноября ее должны запустить во всем округе. За минувшие сутки в регионе зарегистрирован 261 новый случай COVID-19 в 21 муниципалитете. Число летальных случаев выросло до 1 368 – за сутки скончались 13 человек. При этом количество вакцинированных хотя бы одним компонентом приближается к 700 тысячам человек, что составляет почти 70 процентов от всех, кому показано привиться.