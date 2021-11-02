Мэрия в ХМАО очистила лес от мусора после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Октябрьского района установила нарушения требований законодательства о пожарной и санитарной безопасности в лесах. В ходе проверки обнаружено, что в лесу рядом с поселком Комсомольский выросла большая свалка. В общей сложности отходы заняли площадь трех лесных кварталов.

Прокуратура обратилась в районную администрацию с требованием очистить лес от мусора, однако чиновники его проигнорировали. Тогда прокурор направил в суд иск о возложении на администрацию Октябрьского района и сельского поселения Малый Атлым обязанности по ликвидации несанкционированной свалки.

«В ходе рассмотрения дела в суде ответчиком в добровольном порядке требования прокурора исполнены, лесной фонд очищен от отходов», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.