Губернатор ХМАО заявила о продлении выплат для детных семей на год

В Югре для семей с детьми продлили на год возможность получения единовременной выплаты. Отмечается, что размер льготы составляет 35 тысяч. Подать заявление можно будет до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщил департамент общественных и внешних связей Югры со ссылкой на слова губернатора Натальи Комаровой.

«В целях поддержки семей имеющих детей, срок предоставления единовременной выплаты на неограниченный круг целей за счет средств Югорского семейного капитала поручаю продлить до 31 декабря 2022 года. Еще на год, по сравнению со сроком, на который уже открыта такая мера поддержки», — заявила глава региона.

Кроме того, в Югре предусмотрен особый порядок действий при ситуации, когда в семье все действующие опекуны оказываются госпитализированы с коронавирусом, и дети остаются одни. Как рассказала и.о. директора департамента социального развития, в этом случае учреждения социального обслуживания должны отправлять детей на диагностику в медицинскую организацию.

«При положительном тесте на коронавирус югорчанин продолжит лечение, при отрицательном – будет передан на попечение ближайших родственников. В экстренных условиях до отправки в медицинскую организацию семье на кратковременный период предоставляется «социальная няня» для ухода за детьми в домашней обстановке», — рассказала Круглова.