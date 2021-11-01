В Югре спрос на водителей вырос на 81%

По сравнению с 2019 годом спрос на водителей в России вырос почти в два раза – на 77%, в ХМАО – на 81%. Служба исследований hh.ru выяснила в каких регионах этим специалистам предлагают наиболее высокую зарплату.

Средняя зарплата водителя составляет 67,7 тысяч рублей. Первое место рейтинга занимает Республика Тыва (94 тысяч рублей), на втором - Республика Саха (92,9 тысяч рублей), на третьем месте расположилась Магаданская область (92,3 тысячи рублей). Чуть отстают Ямало-Ненецкий АО, там водитель может рассчитывать в среднем на 86,6 тысяч рублей в месяц, Республика Калмыкия (84,6 тысячи рублей) и Чеченская республика (81,6 тысячи рублей). Ханты-Мансийский АО оказался на 17 месте зарплатного рейтинга: водителям здесь предлагают в среднем 72,4 тысячи рублей.

На одну вакансию водителя в России сегодня приходится 2,5 резюме–работодатели все чаще сталкиваются с нехваткой соискателей. Работодателям ХМАО тоже знаком дефицит профессиональных водителей. Конкуренция среди ищущих работу составляет лишь 2,4 резюме на место.