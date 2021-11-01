В ХМАО проходят рейды по точкам продажи спиртных напитков

Прокурорская проверка выявила 195 нарушений торговли алкоголем в магазинах Югры. Так, рейды выявили девять фактов незаконной продажи, два раза обнаружили контрафактное спиртное и семь фактов реализации просрочки.

Всего под прицел прокуроров попали розничные точки в Белоярском, Радужном, Лангепасе, Когалыме, Нижневартовском и Нефтеюганском районах.

«Всего в текущем году прокурорами выявлено 195 нарушений закона в данной сфере, внесено более 50 актов прокурорского реагирования. Три дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, материалы по остальным фактам находятся на рассмотрении в правоохранительных органах и территориальных отделах Управления Роспотребнадзора по ХМАО. Надзорная деятельность на этом направлении будет продолжена», – сообщает региональная прокуратура.