Все больше россиян отовариваются в магазинах в кредит

В стране резко выросло число покупателей, которые приобретают товары в рассрочку

В 2021 в России на 30% выросло число покупателей, которые приобретают товары для дома в рассрочку, по сравнению с допандемийным временем в 2019 году. Об этом следует из результатов исследования, проведенного Совкомбанком и сетью магазинов Hoff.

Общий оборот платежей в рассрочку в период с января по сентябрь 2021 года также вырос – с 1,7 млрд рублей до 2,5 млрд рублей. То есть подобных покупок стало в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, пишет РБК.

При этом средний чек по сравнению с 2019 и 2020 годами снизился, отмечают исследователи. Если раньше средняя покупка стоила 14 тысяч рублей, то в текущем году средний чек составил 13,2 тысячи рублей.

Больше всего товаров в рассрочку приобретают женщины – 69% против 31% мужчин. Если говорить о географии покупок, то чаще всего рассрочкой пользуются жители Москвы – их доля составила более 10%. На втором месте оказались жители Ростова-на-Дону (5,3%), на третьем – Санкт-Петербурга (4,3%).