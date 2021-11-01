Накануне 256 югорчан заболели коронавирусом

В Югре за сутки выявлено 256 новых случаев заражения коронавирусом. За всю пандемию 82 400 жителей региона проходили лечение. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 22 муниципалитетах округа:

Сургут – 55;

Ханты-Мансийск – 40;

Нижневартовск – 37;

Нягань – 15;

Урай – 12;

Нефтеюганск – 11;

Радужный – 11;

Березовский район – 11;

Кондинский район – 8;

Мегион – 8;

Нефтеюганский район – 7;

Когалым – 6;

Советский район – 5;

Октябрьский район – 5;

Нижневартовский район – 5;

Пыть-Ях – 5;

Сургутский район – 4;

Ханты-Мансийский район – 3;

Югорск – 3;

Лангепас – 2;

Покачи – 2;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 233 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 2 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 253 случаях, по 3 контакты уточняются. Состояние 206 пациентов тяжелое, 144 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 355 человек. За сутки излечились 155 человек, за весь период пандемии – 76 655 югорчан.