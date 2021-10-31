Усиление режима работы силовиков пообещали власти Югры

Нерабочая неделя — повод усилить режим работы окружной полиции и Росгвардии: об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова, дав соответствующее поручение силовикам в ходе очередного заседания оперштаба.

Усиление контроля за соблюдением всех принятых решений, которые направлены на личную и коллективную безопасность, есть в поручении президента РФ, подчеркнула глава региона, имея в виду контроль соблюдения масочного режима, а также ограничений в работе предприятий общепита, культуры, досуга.

Напомним, что с нерабочих дней в ряде муниципалитетов начал действовать режим, при котором на входе в большинство подобных заведений требуется предъявить QR-код, свидетельствующий о вакцинации: то, как этот режим работает, также проконтролируют полицейские и росгвардейцы.