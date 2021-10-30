Накануне коронавирус подтвердился у 265 жителей ХМАО

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 265 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут (70), Ханты-Мансийск (24) и Нижневартовск (31).

Сейчас лечение проходят 4 199 человек. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 39, с симптомами ОРВИ – 225, в бессимптомной форме – 1.

Число летальных случаев выросло до 1 337 – за сутки скончались 12 человек.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 81 884 случаев новой коронавирусной инфекции.