В Югре за сутки от коронавируса умерли 11 человек

В Югре за сутки коронавирус выявили у 258 человек. За всю пандемию болезнь перенесли 81 619 жителей округа. Информацию об этом опубликовал местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 22 муниципалитетах региона:

Сургут – 58;

Ханты-Мансийск – 31;

Нижневартовск – 24;

Нягань – 21;

Нефтеюганск – 20;

Сургутский район – 14;

Урай – 11;

Советский район – 10;

Югорск – 8;

Березовский район – 8;

Октябрьский район – 7;

Нефтеюганский район – 6;

Радужный – 6;

Кондинский район – 6;

Когалым – 5;

Мегион – 5;

Нижневартовский район – 5;

Покачи – 5;

Пыть-Ях – 4;

Ханты-Мансийский район – 2;

Лангепас – 5;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 223 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 253 случаях, по 5 контакты уточняются. Состояние 197 пациентов тяжелое, 145 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 325 человек. За сутки излечились 153 человека, за весь период пандемии – 76 188 югорчан.